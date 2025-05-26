Водитель такси в Челябинске задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу. Об этом сообщает РИА Новости.

В Челябинске 36-летний таксист задушил 24-летнюю пассажирку во время поездки, а затем вывез её тело в лесополосу и закопал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, 22 мая мужчина, работая в такси, выполнял очередной заказ. Во время поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в ходе которого он задушил ее. После этого он вывез тело жертвы в лес и закопал. С заявлением о пропаже девушки обратилась ее мать. В итоге тело убитой было найдено в лесу.

Подозреваемый уже задержан — он дает противоречивые показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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