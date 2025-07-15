В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер посетителя
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В Ростовской области сотрудник ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» плюнул в бургер посетителя. Молодого человека после случившегося уволили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, россиянин пришел в заведение в Каменске-Шахтинском, чтобы поесть. Однако ему попался грубый работник, который невежливо с ним общался. После заказа он решил заснять сотрудника на видео и запечатлел, как тот плюнул в его еду во время готовки.
В компании уже отреагировали на действия работника. Молодого человека уже уволили. По какой причине он отомстил посетителю и как часто он это делал, не уточняется.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже готовит проверку ресторана.
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