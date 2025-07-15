Пришлось садить в инвалидное кресло: пьяные пассажиры устроили дебош в российском аэропорту

Пара устроила дебош в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за опоздания на рейс до Сочи. Полицейским пришлось силой усаживать девушку в инвалидную коляску.

Как рассказали Ura.ru в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, пара собиралась вылететь из Екатеринбурга в Сочи, но опоздала на посадку. Когда пассажиры узнали, что их отказываются пустить на борт, они вбежали в трубу телетрапа и пытались самостоятельно попасть в самолет.

Дебоширам заблокировали вход и выход из трапа. На место приехала транспортная полиция, и тут девушка устроила сцену. Туристка наотрез отказалась следовать за правоохранителями, легла на пол и заявила, что не сдвинется с места. В итоге стражам порядка пришлось садить ее в инвалидную коляску. Спутник девушки добровольно согласился пройти в полицию.

Возлюбленные рассказали, что выпили в аэропорту алкоголь и поэтому опоздали на рейс до Сочи. Пара требовала вернуть деньги, но теперь каждому из них нужно заплатить по 3 тыс. рублей за нарушение требований транспортной безопасности. К тому же, женщине назначили еще штраф в размере 2 тыс. рублей за мелкое хулиганство.

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