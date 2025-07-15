Купание было разрешено: россиянин заразился смертельной бактерией после отдыха на речке

В Томске мужчина едва не умер после купания в местной речке. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, он заразился бактерией, которая без лечения приводит к летальному исходу.

По данным источника, в начале июля 35-летний россиянин отправился на пляж вместе со своей девушкой. Мужчина купался в реке, так как в том месте это было разрешено. Но спустя какое-то время после ныряния он почувствовал недомогание. У жителя Томска начало «стрелять» в ухе, появились гематома и высокая температура.

На протяжении 10 дней мужчина пытался прийти в норму самостоятельно, но состояние не улучшалось. В больнице ему сообщили, что он подхватил синегнойную палочку. Так как на бактерию действуют не все антибиотики, лечение длилось долго. Из-за инфекции россиянин оглох на левое ухо. Кроме того, у него отекла челюсть, поэтому ему было трудно жевать.

Отмечается, что сейчас томич уже идет на поправку. До конца лета ему запрещено купаться, ходить в баню и заниматься спортом.

Ранее в Петербурге 10-летняя девочка получила травму после прыжков на батуте.