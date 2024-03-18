В Ростовской области пятилетний мальчик ушел выгуливать собаку и утонул в реке

Вечером 17 марта в хуторе Михайлов пятилетний мальчик ушел выгуливать собаку и утонул в реке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Малыш решил выгулять днем питомца, но не вернулся домой. Вечером тело ребенка обнаружили в реке Быстрая в 400 метрах от ближайшего дома на улице Ленина.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее труп новорожденного обнаружили на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. Бездыханное тело нашли работники свалки. Ребенок лежал среди груды мусора и не подавал признаков жизни.

Также мы писали, что в Свердловской области младенец утонул во время водных процедур. Его мать в это время находилась без сознания, так как ей резко стало плохо.