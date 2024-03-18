Опубликовано 18 марта 2024, 09:45
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В Ростовской области пятилетний мальчик ушел выгуливать собаку и утонул в реке
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Вечером 17 марта в хуторе Михайлов пятилетний мальчик ушел выгуливать собаку и утонул в реке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Малыш решил выгулять днем питомца, но не вернулся домой. Вечером тело ребенка обнаружили в реке Быстрая в 400 метрах от ближайшего дома на улице Ленина.
По факту произошедшего следователи начали проверку.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее труп новорожденного обнаружили на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. Бездыханное тело нашли работники свалки. Ребенок лежал среди груды мусора и не подавал признаков жизни.
Также мы писали, что в Свердловской области младенец утонул во время водных процедур. Его мать в это время находилась без сознания, так как ей резко стало плохо.