Лежал в отходах: труп новорожденного обнаружили на мусорном полигоне

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели новорожденного в Петропавловске-Камчатском. Труп младенца обнаружили на мусорном полигоне, передает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Бездыханное тело нашли работники свалки. Ребенок лежал среди груды мусора и не подавал признаков жизни.

Через некоторое время на место обнаружения трупа прибыли стражи порядка. Они осмотрели территорию полигона, опросили возможных свидетелей и назначили ряд экспертиз. Одна из них должна будет раскрыть причину гибели новорожденного.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках оперативных действий правоохранители пытаются установить личность матери.

Ранее в Свердловской области младенец утонул во время водных процедур. Его мать в это время находилась без сознания, так как ей резко стало плохо.