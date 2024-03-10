Лежал в отходах: труп новорожденного обнаружили на мусорном полигоне
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели новорожденного в Петропавловске-Камчатском. Труп младенца обнаружили на мусорном полигоне, передает СУ СК РФ по Камчатскому краю.
Бездыханное тело нашли работники свалки. Ребенок лежал среди груды мусора и не подавал признаков жизни.
Через некоторое время на место обнаружения трупа прибыли стражи порядка. Они осмотрели территорию полигона, опросили возможных свидетелей и назначили ряд экспертиз. Одна из них должна будет раскрыть причину гибели новорожденного.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках оперативных действий правоохранители пытаются установить личность матери.
Ранее в Свердловской области младенец утонул во время водных процедур. Его мать в это время находилась без сознания, так как ей резко стало плохо.