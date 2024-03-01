В Свердловской области младенец утонул в ванне, пока мать находилась в обмороке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в Верхней Пышме Свердловской области. Мать четырехмесячной девочки решила искупать дочь в ванной — она поставила пластмассовую ванночку и принялась мыть ребенка. Однако в какой-то момент ей стало плохо — у женщины закружилась голова и она упала в обморок.

Уже очнувшись, мать обнаружила дочь лежащей без сознания на диване. Рядом с ней сидел плачущий отец. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. В МВД начали проверку по факту произошедшего. Точные причины смерти малышки еще предстоит установить судмедэкспертам.

Ранее мы писали о том, что восьмимесячный ребенок несколько раз потерял сознание на борту «Победы». Малыша передали медикам после приземления борта в Шереметьево. Подробностей о его состоянии пока нет.