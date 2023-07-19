В Ростовской области нашли девочку, которая ушла с детской площадки с незнакомцем

Похититель шестилетней девочки из Ростовской области ранее был судим за изнасилование. Но над ребенком мужчина не надругался. Малышку уже нашли, и при первом осмотре следов насилия на ее теле не обнаружили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 18 июля в городе Шахты. 41-летнего неизвестного мужчину и девочку шести лет заметили в магазине. Злоумышленник купил малышке сладости, после чего они направились в его квартиру. Прохожие пытались остановить мужчину, но он всем отвечал, что идет вместе с дочерью.

Через несколько часов ребенка забрали из дома похитителя, а самого мужчину задержали. Сейчас с девочкой все в порядке.

Как оказалось, преступника еще в 2004 году судили за разбой, в 2008 году – за грабеж, в 2014 году – за изнасилование, а в 2021 году – за кражу.

Ранее мы писали, что мужчину, который убил двухлетнюю девочку, приговорили к 22 годам лишения свободы со второй попытки. В Первый раз ему удалось убедить судей в своей непричастности к смерти малышки.