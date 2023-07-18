В Шахтах шестилетняя девочка вышла из магазина с неизвестным мужчиной и пропала

В Ростовской области пропала шестилетняя девочка. В последний раз ее видели в магазине с неизвестным мужчиной.

Подробности сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Шахты. Неизвестного мужчину и девочку в магазине сняли камеры видеонаблюдения. Они долго выбирали что-то у прилавков, купили необходимое и ушли в неизвестном направлении.

По данным источника, мужчину пытались остановить прохожие, но всем он говорил, будто рядом дочь.

Ребенка и мужчину ищут с 18 часов. В поисках участвуют волонтеры.

Ранее в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Его опекун заявляла, будто приемный сын ушел из дома. Спустя время тело ребенка нашли в сумке в гараже. По подозрению в убийстве малолетнего задержана приемная мать. Опекун сообщила, что хранила труп из-за жалости.