Мужчину приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство двухлетней девочки со второй попытки

Мужчину, который убил двухлетнюю девочку, отправили в тюрьму по решению Московского городского суда со второй попытки. Сначала подозреваемый пытался доказать, что малышка умерла по естественным причинам, но позже выяснилось, что он избил ребенка и задушил его петлей. Об этом сообщает mk.ru.

Трагический случай произошел в 2019 году на 15-й Парковой улице. В двухкомнатной квартире жили девять человек, включая шестеро детей. «Двушку» снимали две сестры, одна из которых была одинокой многодетной матерью, а вторая была замужем, но без детей.

Однажды женщины вышли из дома в магазин, но вскоре супруг одной из них позвонил и сказал срочно прийти обратно, поскольку с ребенком случилось несчастье. По версии 55-летнего мужчины, двухлетняя девочка упала со второго этажа двухъярусной кровати и ударилась головой о гантель. Спасти малышку не удалось.

Только вот причина смерти удивила экспертов: ребенок умер не от черепно-мозговой травмы, а от асфиксии. Мужчина же ответил, что пытался реанимировать девочку в ванной, смывал кровь, а она просто захлебнулась под душем. Несмотря на это, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Более того, на теле малышки обнаружили старые синяки, которые говорят о том, что девочку избивали и раньше.

При первом рассмотрении мужчину признали виновным только в истязании ребенка, в результате чего он отправился в колонию на 4,5 года. Но гособвинитель обжаловала приговор, и во второй раз судьи были уже более внимательны. Они согласились с версией следствия: обвиняемый избил девочку и сломал ей ключицу, а затем задушил петлей. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы.

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