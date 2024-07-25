В российском регионе украли 60-тонный железнодорожный мост за 300 млн рублей

В Рязанской области неизвестные украли мост весом в 60 тонн. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, жители Скопинского района области за несколько дней разобрали мост и сдали его в металлолом – части конструкции обнаружили в пунктах приема в Рязани. Примечательно, что эти же люди пользовались мостом для того, чтобы добираться в соседние населенные пункты, поскольку считали этот маршрут наиболее коротким.

Собственники моста оценивают нанесенный ущерб в 300 млн рублей, они написали заявления в ФСБ, СК РФ и полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».

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