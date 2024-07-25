Сотрясение, перелом челюсти и глазницы: врачу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку
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Полицейские Калининграда задержали обидчика врача-маммолога, который попал в больницу с многочисленными травмами. Работника медучреждения избил шумный сосед, передает Telegram-канал Amber Mash.
По данным СМИ, в один из дней врач долго не мог уснуть и все из-за того, что жильцы снизу устроили вечеринку ночью. Мужчина спустился к молодым людям и попросил их вести себя потише. Те, в свою очередь, пообещали, но после свое обещание нарушили.
Тогда маммолог спустился в очередной раз. Однако вместо диалога он получил по лицу. В результате пострадавшему калининградцу пришлось обращаться за медицинской помощью. При осмотре у него зафиксировали сотрясение, перелом челюсти глазницы.
Врач за защитой своих прав обратился в полицию. Стражи порядка отреагировали на обращение и задержали хулигана.
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