В российском регионе потерпел крушение самолет Ан-2

Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области. В результате происшествия предварительно погиб пилот.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, самолет упал при проведении сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе. По предварительным данным, пилот погиб.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Воздушным судном управлял опытный 65-летний летчик Игорь Логинов. Мужчина скончался прямо в кабине от полученных травм.

Также мы писали, что разбившийся в Приамурье самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года.