В Подмосковье разбился легкомоторный самолет: установлена личность погибшего пилота

Сегодня, 5 сентября, в Московской области разбился легкомоторный самолет. Пилот скончался на месте. Изданию mk.ru стала известна личность погибшего.

Сообщается, что самолетом «Авиактика» управлял опытный 65-летний летчик Игорь Логинов. Борт взлетел с частного аэропорта в деревне Ильясово. Поднявшись на несколько сотен метров, летательный аппарат вдруг начал резко терять скорость и высоту.

Самолет рухнул в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Луховицком городском округе. Возгорания не произошло. Пилот скончался прямо в кабине от полученных травм.

Прибывшие на место происшествия спасатели ожидали криминалистов, чтобы с их разрешения извлечь тело погибшего пилота, пишет издание. По предварительной информации от экстренных служб, причиной крушения «Авиактики» стала ошибка пилотирования.

Ранее мы сообщали о том, что самолет, совершавший рейс Москва — Сочи, приземлился в пункте прибытия с мертвым пассажиром на борту. 56-летний мужчина внезапно потерял сознание во время полета. Экипаж лайнера начал оказывать помощь, но спасти его не удалось.