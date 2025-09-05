В Подмосковье разбился легкомоторный самолет: установлена личность погибшего пилота
Сегодня, 5 сентября, в Московской области разбился легкомоторный самолет. Пилот скончался на месте. Изданию mk.ru стала известна личность погибшего.
Сообщается, что самолетом «Авиактика» управлял опытный 65-летний летчик Игорь Логинов. Борт взлетел с частного аэропорта в деревне Ильясово. Поднявшись на несколько сотен метров, летательный аппарат вдруг начал резко терять скорость и высоту.
Самолет рухнул в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Луховицком городском округе. Возгорания не произошло. Пилот скончался прямо в кабине от полученных травм.
Прибывшие на место происшествия спасатели ожидали криминалистов, чтобы с их разрешения извлечь тело погибшего пилота, пишет издание. По предварительной информации от экстренных служб, причиной крушения «Авиактики» стала ошибка пилотирования.
