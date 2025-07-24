Разбившийся в Приамурье самолет Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года

Самолет Ан-24, разбившийся в Приамурье, за последние семь лет четыре раза попал в четыре авиаинцидента. Об этом сообщили в Росавиации агентству ТАСС.

По данным источника, в 2018 году Ан-24 выехал за границы рулежной дорожки и повредил левое крыло. Тогда пострадавших не оказалось. Также, предварительно, в 2022 году на борту была зафиксирована активация системы предупреждения о сближении с другим самолетом, и у воздушного судна были проблемы с генератором. А в мае 2025 года у него отказал один из комплектов радиостанции.

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин в беседе с «Известиями» отметил, что самолеты Ан-24 могут быть опасны, так как давно не обновлялись.

«Лучше запретить, мне кажется, полеты на такой технике старой, если мы не в состоянии доводить ее до ума. Мы просто постоянно рискуем пассажирами», - сообщил пилот.

Напомним, что пассажирский самолет потерпел крушение 24 июля в 15 км от Тынды в Амурской области. По предварительным данным, все люди, находившиеся на борту, погибли.

Ранее появилась информация, что россиянка чудом не попала на борт Ан-24 из-за болезни внучки.