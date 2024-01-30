В российском городе женщина умерла на пороге детского сада

В Костроме 66-летняя местная жительница скончалась на пороге детского сада. Об этом пишет местный портал K1NEWS.RU.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в одном из детских садов, расположенных на Профсоюзной улице. В момент инцидента в учреждении находилось большое количество людей, поскольку родители забирали детей по домам.

Уточняется, что женщина подошла к детскому саду и почувствовала недомогание, вследствие чего упала на землю. К россиянке подбежал мужчина, который попытался сделать ей искусственное дыхание. Через 20 минут на место прибыла скорая помощь, но спасти костромичку медикам не удалось – женщина умерла практически сразу после падения.

Предварительной причиной смерти женщины называют проблемы с сердцем. Известно, что скончавшаяся работала в частном охранном предприятии. В детский сад она отправилась для ознакомления с новым объектом – в феврале ей предстояло начать там работу.

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