Употреблял спиртное, парился и купался: мужчина умер во время отдыха в сауне

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Южно-Сахалинске. Он ушел из жизни во время отдыха с друзьями в сауне, передает astv.ru.

Местный житель отправился вместе с приятелями в баню еще 28 января. По предварительным данным, компания распивала алкогольные напитки. Кроме того, участники вечеринки парились и купались.

В какой-то момент одному из участников встречи потребовалась экстренная помощь, однако спасти его не удалось. При каких обстоятельствах умер мужчина, пока неизвестно.

При этом, по данным правоохранителей, следов насильственной смерти на теле жителя Южно-Сахалинска не обнаружено. В связи с этим рассматриваются другие версии.

Ранее в Москве, в баре на Большой Лубянке, умер посетитель. Другие постояльцы перед этим жаловались на его сильный храп.