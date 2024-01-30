В Москве школьник сломал нос однокласснику из-за спора об одном правителе России

В Москве двое школьников подрались из-за спора о Николае II. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло накануне рядом со школой, которая входит в топ-30 частных учебных заведений столицы. По дороге домой 15-летние подростки поссорились из-за того, что одному юноше не понравилось, как другой в негативном ключе отозвался о последнем императоре России. Между подростками началась драка, остановить которую удалось проходившей мимо пенсионерке.

Позднее у одного из участников конфликта диагностировали перелом носа. Выяснилось, что напавший на него одноклассник ранее состоял на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку принес в школу игрушечный пистолет.

В настоящий момент в ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка устроила дебош в школе и оказалась в психбольнице.

Также мы писали, что в Москве подросток ударил сотрудника полиции ногой по лицу при попытке его задержать.