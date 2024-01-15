В российском городе женщина-курьер ранила сожителя ножом

В Санкт-Петербурге местная женщина, работающая доставщицей цветов, напала с ножом на возлюбленного. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло в квартире, где проживали курьер и ее партнер. Молодые люди устроили романтический ужин со спиртным. В ходе употребления горячительных напитков между возлюбленными возникла ссора. Петербурженка схватила нож и напала на мужчину. После осознания содеянного она скрылась с места инцидента.

Врачи оперативно прибыли на место и доставили в больницу мужчину с повреждениями диафрагмы, желудка и поджелудочной железы. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась уроженка Башкортостана.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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