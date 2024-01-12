Российский школьник умер после того, как покурил вейп

В Ставропольском крае школьник умер после курения вейпа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, труп восьмиклассника был найден в нежилой хозяйственной постройке хутора Саратовский, Кочубеевского муниципального округа. Рядом с телом находился рюкзак с тетрадями и вейп.

Предварительной причиной смерти подростка считается отравление неустановленным веществом и переохлаждение. В настоящий момент труп отправлен на экспертизы для установления точной причины смерти юноши.

Уточняется, что школьник не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) и проживал в полной семье. Вместе с рюкзаком с тетрадями и вейпом был также найден мобильный телефон школьника.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

Ранее стало известно о задержании в Татарстане ученика с ножами и топором за подготовку убийства в школе.

Также мы писали, что в Башкирии сигнальная ракета взорвалась в кармане у школьника во время урока ОБЖ.