Россиянин пять часов убивал жену и решил выдать это за несчастный случай

В Новомосковске Тульской области местный житель пять часов убивал жену, а смерть попытался выдать за несчастный случай. Об этом сообщает портал Myslo.

По данным источника, в июле минувшего года 34-летний мужчина привез 28-летнюю супругу в областной перинатальный центр города Тулы из Новомосковска, а сам уехал. Когда ребенок появился на свет, к новоиспеченному отцу явились сотрудники полиции и решили узнать, почему жена приехала в роддом с побоями. Он объяснил, что женщина за несколько дней до родов якобы ударилась лицом о качели во время прогулки со своим старшим сыном от первого брака. Россиянка подтвердила эту версию. Она добавила, что ни близким, ни правоохранителям не следует лезть в ее семью.

Спустя полгода ранее судимый за разбой мужчина был арестован за убийство. На этот раз выдать следы побоев за неуклюжесть ему не удалось. Неадекват пять часов истязал избранницу при ее старшем сыне.

Позднее выяснилось, что 4 января житель Новомосковска, находясь в нетрезвом состоянии, заставил жену по телефону просить у друзей денег на спиртное. Ему что-то не понравилось в тоне супруги, вследствие чего он начал избивать ее первыми попавшимися под руку предметами.

В настоящий момент россиянину предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

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