В российском городе жених и невеста зарезали друг друга во время ссоры

В Ставрополе местная жительница обнаружила трупы своего брата и его невесты, когда пришла их навестить. Рядом также лежала раненая пенсионерка, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером на территории СНТ Аграрник, расположенном в Промышленном районе города.

В ходе распития алкогольных напитков между парой возник конфликт, во время которого молодые люди схватили ножи. Ссору пыталась остановить пенсионерка, однако жених и невеста нанесли друг другу смертельные ранения.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, врачи диагностировали у нее ранение брюшной полости.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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