Конфликтная ситуация закончилась убийством: мужчина расправился с соседкой и выкинул останки в мусорные баки

Жителя Тюменской области заключили под стражу по обвинению в убийстве соседки. После расправы останки были спрятаны на территории мусоросортировочного завода, передает Kp.ru со ссылкой на СК по региону.

Убийство, по данным правоохранителей, произошло 27 декабря прошлого года в Ишимском районе. В подвале одного из домов поссорились соседи — мужчина и женщина. В ходе выяснения отношений житель области расправился со знакомой. После совершения преступления он выкинул останки в мусорные баки. Спустя время их обнаружили на мусоросортировочном заводе.

Через некоторое время стражи порядка установили личность предполагаемого убийцы. Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. В настоящий момент он находится под стражей на время расследования.

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