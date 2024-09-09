В российском городе юноша разорвал веко, упав с самоката

В Якутске местный житель чуть не лишился зрения после падения с самоката. Об этом сообщает пресс-служба городской офтальмологической больницы.

19-летний россиянин катался на самокате и в какой-то момент рухнул лицом на асфальт. Юноша получил рваную рану нижнего века и сразу обратился за помощью к медикам.

«Он практически прошелся лицом по земле. Ему зашили веко, восстановили слезные пути и назначили антибактериальное лечение. Глаз повреждений не получил», — рассказали в медучреждении.

В настоящий момент жизни и здоровью жителя Якутска ничего не угрожает.

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