Бородатый мужчина в возрасте от 50 до 60 лет: незнакомец расстегнул ширинку перед школьницей в троллейбусе

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге разыскивают мужчину, который напугал 11-летнюю школьницу в троллейбусе. Незнакомец расстегнул ширинку и обратил несовершеннолетнюю в бегство, передает Фонтанка.

Неприятный инцидент произошел в разгар дня. Девочка возвращалась домой на общественном транспорте. Напротив нее сидел некий бородатый мужчина в возрасте от 50 до 60 лет. Во время поездки он внезапно расстегнул ширинку перед ребенком.

На Университетской набережной школьница поспешила покинуть троллейбус. Незнакомец за ней не последовал. О случившемся несовершеннолетняя рассказала родителям, а они, в свою очередь, полиции.

Ранее в Северной столице профессора вуза обвинили в изнасиловании пятилетней девочки. Мужчина издевался над дошкольницей в течение года.