Мужчина вышел покурить на балкон без футболки и пропал на 15 суток
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Суд арестовал на 15 суток жителя Москвы. Мужчина вышел на балкон без футболки, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов за демонстрацию нацистских символов.
Россиянин привлек внимание стражей порядка в районе Коптево, передает Telegram-канал Осторожно, новости. Полицейские внимательно осмотрели курильщика и обнаружили на его теле несколько татуировок с запрещенными знаками.
Для выяснения обстоятельств его доставили в отделение. Там в отношении гражданина составили административное дело. Во время судебного заседания мужчина признал вину. Его отправили отбывать наказание за демонстрацию нацистской символики в ИВС.
Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов заявил, что Наргиз грозит штраф в России за татуировку с Бандерой. Певица продемонстрировала ее подписчикам.