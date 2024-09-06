Мужчина вышел покурить на балкон без футболки и пропал на 15 суток

Суд арестовал на 15 суток жителя Москвы. Мужчина вышел на балкон без футболки, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов за демонстрацию нацистских символов.

Россиянин привлек внимание стражей порядка в районе Коптево, передает Telegram-канал Осторожно, новости. Полицейские внимательно осмотрели курильщика и обнаружили на его теле несколько татуировок с запрещенными знаками.

Для выяснения обстоятельств его доставили в отделение. Там в отношении гражданина составили административное дело. Во время судебного заседания мужчина признал вину. Его отправили отбывать наказание за демонстрацию нацистской символики в ИВС.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов заявил, что Наргиз грозит штраф в России за татуировку с Бандерой. Певица продемонстрировала ее подписчикам.