В российском городе врачи ошибочно лечили ребенка с раком от бронхита

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик скончался от рака, пока его лечили от бронхита. Об этом пишет Ura.ru.

Дошкольника впервые доставили в больницу в начале мая с подозрением на аллергию. Он пробыл в медучреждении четыре дня и был выписан на амбулаторное лечение. В конце июля ребенка вновь госпитализировали с диагнозом острый бронхит. Однако 27 июля юный россиянин ушел из жизни.

Вскрытие показало, что у пациента было злокачественное новообразование вилочковой железы. Наиболее вероятно, оно стало причиной смерти.

Против неустановленных сотрудников больницы возбуждено уголовное дело.

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