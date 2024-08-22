В Пермском крае в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжение источника попали кадры с места происшествия. На них заметно, что в результате взрыва полностью разрушены три квартиры в четырехэтажном доме. Также от взрыва обрушились перекрытия между этажами.

Спасатели достали из-под завалов одного мужчину и вывели двоих детей из смежной квартиры в соседнем подъезде.

Ранее сообщалось, что один подросток погиб при взрыве в многоэтажке в Новороссийске. Подробности читайте в этой новости.

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