В российском городе у сотрудницы ритуального предприятия отрезало руку станком

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге 29-летняя женщина лишилась кисти во время работы за станком на ритуальном предприятии. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, петербурженка занималась изготовлением ритуальных атрибутов в помещении около Большеохтинского кладбища.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщину сразу же направили в операционную с травматическим шоком 2-3 степени.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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