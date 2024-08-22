Опубликовано 22 августа 2024, 12:38
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В российском городе у сотрудницы ритуального предприятия отрезало руку станком
В Санкт-Петербурге женщина лишилась кисти на ритуальном предприятии.
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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге 29-летняя женщина лишилась кисти во время работы за станком на ритуальном предприятии. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, петербурженка занималась изготовлением ритуальных атрибутов в помещении около Большеохтинского кладбища.
Пострадавшую экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщину сразу же направили в операционную с травматическим шоком 2-3 степени.
В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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