В российском городе увидевший жену в постели с другим ревнивец поджег квартиру

Мужчина обнаружил супругу в постели с другим и поджег квартиру в городе Глазов в Удмуртии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло в квартире на проезде Монтажников на шестом этаже девятиэтажного дома. Супруги и еще один мужчина вместе употребляли алкоголь, после чего гость уснул, а проснулся на одной кровати с женой товарища. Тот пришел в ярость и поджег кровать.

Гость начал задыхаться и выбежал из жилища. При этом ревнивец и его супруга не смогли спастись, они погибли.

Другие подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

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