Россиянин с собакой открыл стрельбу в пункте выдачи маркетплейса

Мужчина с собакой учинил стрельбу в пункте выдачи одного из маркетплейсов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне в одном из домов по Заневскому проспекту. Мужчина начал стрелять в ответ на замечание работника маркетплейса о собаке. Он произвел несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в сторону сотрудника пункта выдачи, после чего покинул место ЧП.

Неадеквата вскоре задержали и доставили в полицию. Задержанным оказался ранее судимый 42-летний петербуржец. Оружие у стрелка изъяли.

Уточняется, что никто не пострадал.

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