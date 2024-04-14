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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 апреля 2024, 17:35
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Пытался давить людей: водитель легковушки несколько раз протаранил участников массовой драки

В Саратове водитель «Лады Приоры» несколько раз въехал в толпу дерущихся.
Пытался давить людей: водитель легковушки несколько раз протаранил участников массовой драки

© Freepik

Массовая драка произошла в центре Саратова. При этом толпу дерущихся мужчин несколько раз протаранил автомобиль «Лада Приора». Водитель отечественной легковушки пытался давить людей.

Кадрами массовой драки поделился Telegram-канал Mash. На них видно, как мужчины, предположительно мигранты, выясняют отношения на кулаках. Также в ходе пошли подручные средства.

Кроме того, в конфликте принял участие водитель «Лады Приоры». Он несколько раз протаранил толпу дерущихся. О пострадавших пока информация не поступала.

Стражи порядка оперативно отреагиовали на побоище. По данным СМИ, им удалось поймать несколько участников массоой драки. Других хулиганов в настоящий момент разыскивают.

Ранее комик Алексей Смирнов рассказал, как в КВН его сокоманднику разбили голову на сцене. Травма была получина им во время драки.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
драка
машина