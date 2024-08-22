«Сказали, что едут на стрижку»: братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали

Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами разыскивают 9-летнего школьника и его 14-летнего брата в Ростовской области. Несовершеннолетние пропали по пути в парикмахерскую, передает Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

Об исчезновении братьев рассказала их мать. По словам женщины, мальчики последний раз выходили на связь накануне, 21 августа. Днем они оправились на подстрижку, а после внезапно пропали. Об их местонахождении ничего не известно до сих пор.

«Все было нормально, сказали, что едут на стрижку», — сказала женщина.

Куда могли отправиться школьники, предположений пока нет. В настоящий момент стражи порядка и добровольцы прочесывают территорию в поисках несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье разыскивают бесследно исчезнувшего пятилетнего мальчика. Спасательная операция продолжается третьи сутки.