В российском городе строитель ударил коллегу ножом в пах и попытался сбежать

В Москве строитель во время массовой драки пырнул коллегу в пах из-за заказа и попытался сбежать из России. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло накануне в ЖК «Царицыно-2», расположенном в Восточном Бирюлево. Между рабочими вспыхнула массовая драка из-за того, что строители не смогли поделить заказ. Во время конфликта один из них пырнул другого ножом в пах.

Пострадавшего мужчину доставили в медучреждение. Его состояние оценивается как тяжелое, жизнь мужчины находится под угрозой.

Подозреваемого в нанесении ножевых ранений уже задержали в аэропорту Домодедово. Он пытался улететь из России в Таджикистан. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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