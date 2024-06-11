6-летняя девочка сломала позвоночник на тренировке в Москве: родители обвинили тренера-призера Олимпийских игр

В Москве шестилетняя девочка сломала позвоночник на тренировке по прыжкам на батутах. Спортсменка неудачно упала после выполнения одного из элементов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что несовершеннолетняя занималась в спортивном центре в Люблино под руководством бронзового призера по прыжкам на батуте на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. Во время тренировки у девочки неожиданно заболела спина, а также перехватило дыхание. Однако, когда она об этом рассказала тренеру, ей велели продолжать выполнять упражнения.

Родители пострадавшей рассказали, что наставник заверила их, что со спортсменкой все хорошо. Но на всякий случай показала, как вправить позвонки.

На следующий день состояние девочки ухудшилось, было решено обратиться к медикам. Как оказалось, у нее компрессионный перелом позвоночника. Ей назначили постельный режим и ношение специального корсета.

Родители девочки решили обратиться в суд. Однако в спортивном центре считают, что они лишь хотят получить деньги, а травмироваться ребенок мог и в другом месте.

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