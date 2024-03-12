В российском городе стая собак растерзала 7-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону стая собак атаковала 7-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Privet-Rostov.ru со ссылкой на очевидца случившегося.

По данным источника, ЧП произошло в поселке Красный Маяк на улице Звонкой. Девочка направлялась в магазин за хлебом, когда несколько бездомных собак напали на нее и покусали. Спастись ребенку удалось благодаря вмешательству проезжавшего мимо водителя. Мужчина выбежал из машины, отогнал животных и вызвал скорую помощь.

Школьницу доставили в больницу, где врачи наложили ей порядка 30 швов. Очевидец уточнил, что жители Красного Маяка неоднократно жаловались властям на разгуливающих по улицам бездомных собак. Тем не менее администрация населенного пункта до сих пор не начала отлавливать псов.

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