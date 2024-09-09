В российском городе соседи из-за музыки устроили массовое побоище во дворе дома

В Челябинске соседи устроили скандал из-за музыки, который перерос в массовое побоище во дворе. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным источника, ЧП произошло 7 сентября во дворе одного из домов, расположенных на улице Барбюса. Между соседями случилась словесная перепалка из-за того, что отдыхающие громко слушали музыку.

В какой-то момент конфликт перерос в массовую драку – на кадрах можно заметить, как ее участники кричат, оскорбляют и бросают друг друга на асфальт. Одна из женщин рассказала, что на момент громкого прослушивания песен было около 20 часов вечера.

Вскоре на место ЧП прибыли сотрудники полиции. Зачинщиков конфликта доставили в отдел, где с ними была проведена профилактическая работа. По факту случившегося организована проверка.

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