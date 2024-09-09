Одноклассник посветил в лицо: российская школьница получила ожог глаз из-за лазерной указки
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В Новосибирске ученик шестого класса посветил лазерной указкой девочке в лицо. Та получила ожог обоих глаз.
Инцидент произошел 4 сентября. После перемены шестиклассница зашла в класс и получила указкой в лицо.
По словам матери пострадавшей, ребенку было больно открыть глаза. С трудом ученица досидела уроки, а после школы семья обратилась к врачу.
Ребенку сделали компьютерную томографию. В итоге девочке поставили ожог обоих глаз, назначили капли.
Ее мать рассказала, что указку в школу принес одноклассник. Мальчик баловался и светил в лицо детям – сам при этом сидел под камерой, чтобы не попасться.
«Другим тоже досталось, к счастью, без ожогов. Дочери не повезло, в силу аутоиммунного заболевания у нее нежнее роговица», - сообщила женщина сайту Kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отец поджег сына при попытке разжечь мангал. У 11-летнего ребенка диагностировали 50% ожогов тела.