Россиянин наблюдал за девушками-квартирантками через скрытые видеокамеры

Житель Москвы установил камеры в туалете и ванной для слежки за двумя квартирантками. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 31-летняя девушка и ее подруга арендовали по комнате в «трешке» у 46-летнего москвича, который сам жил в той же квартире на улице Народного Ополчения. Однажды одна из квартиранток случайно обнаружила в съемной квартире камеры видеонаблюдения, установленные даже в ванной комнате и туалете. После этого она незамедлительно обратилась в полицию.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции изъяли системный блок и шесть камер видеонаблюдения. Выяснилось, что записи с камер транслировались на смартфон собственника жилья. Вдобавок такие файлы были обнаружены в памяти телевизора в его комнате, а также компьютера.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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