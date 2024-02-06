Российские подростки жестоко избили потерявшего сознание мужчину

В Нефтекамске подростки жестоко избили местного жителя. Об этом пишет Telegram-канал «Честно говоря».

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как толпа подростков подошла к мужчине. Один из несовершеннолетних нанес пострадавшему удар кулаком в лицо, вследствие чего он рухнул на землю. Однако после этого юноша не успокоился и продолжил избивать мужчину, который к тому моменту уже находился без сознания.

В настоящий момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске рабочий базы металлолома лишился ноги из-за взрыва баллона с пропаном. Примечательно, что ЧП произошло в первый день работы мужчины на производстве.

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