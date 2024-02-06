Российские врачи спасли девочку с ленточным червем в головном мозге

В Новосибирске врачи прооперировали пятилетнюю девочку с паразитическим червем в мозге. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской областной больницы.

На момент поступления в медучреждение у юной пациентки была парализована рука и нога. Также девочка жаловалась на головные боли. В ходе обследования выяснилось, что в мозге ребенка есть новообразование размером 10 сантиметров. Причиной его появления стал поселившийся в черепной колобке паразит – эхинококк.

Новосибирские медики решили провести операцию своими силами. Специалистам удалось удалить новообразование, после чего к конечностям девочки стала возвращаться чувствительность. Примечательно, что подобная операция в Новосибирске проводилась впервые, поскольку эти кисты не характерны для Сибири.

Как уточнил лечащий врач, кисты были найдены и в легких пациентки. На них будут пытаться воздействовать антибиотиками, в случае неудачи этого способа лечения ребенку предстоит еще одна операция.

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