Опубликовано 24 июля 2024, 16:08
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В российском городе штангист ударил ножом мужчину, чтобы доказать свою мужскую суть
В Электрогорске штангист ранил мужчину ножом, чтобы доказать свою мужскую суть.
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В подмосковном Электрогорске мастер спорта по тяжелой атлетике Егор Коханов ударил ножом мужчину в кальянной. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации источника, штангист находился в одной из кальянных города, где вытащил нож и ранил мужчину в ногу. Уточняется, что спортсмен пытался самоутвердиться за счет более слабого физически человека.
Сотрудники полиции допросили свидетелей и потерпевшего, в отношении агрессивного атлета возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Выяснилось, что ранее спортсмен уже имел проблемы с законом.
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