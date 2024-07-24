В российском городе штангист ударил ножом мужчину, чтобы доказать свою мужскую суть

В подмосковном Электрогорске мастер спорта по тяжелой атлетике Егор Коханов ударил ножом мужчину в кальянной. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации источника, штангист находился в одной из кальянных города, где вытащил нож и ранил мужчину в ногу. Уточняется, что спортсмен пытался самоутвердиться за счет более слабого физически человека.

Сотрудники полиции допросили свидетелей и потерпевшего, в отношении агрессивного атлета возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Выяснилось, что ранее спортсмен уже имел проблемы с законом.

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