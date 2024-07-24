88-летняя россиянка в порыве ярости разбила клюшкой восемь машин

В Башкирии 88-летняя пенсионерка разбила автомобили клюшкой. Об этом сообщает «Туймазинский вестник».

По данным источника, ЧП произошло днем 23 июля в городе Туймазы. Женщина с клюшкой подошла к стоянке с припаркованными иномарками, после чего стала бить автомобили по капотам и лобовым стеклам.

Снимавшие на видео происходящее очевидцы призывали россиянку прекратить бить автомобили, однако она проигнорировала просьбы и в итоге разбила восемь авто.

Собственники машин обратились в правоохранительные органы. В настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

Ранее мы писали, что в Магнитогорске задержали отца девушки, чей труп выловили из реки неделю назад. Оказалось, что убийство было совершено еще в конце мая текущего года.

Также сообщалось, что отец и сын заплыли на сапбордах из Латвии в Россию и были задержаны.