Удалили часть мозга: женщина стала инвалидом после кесарева сечения в больнице

Жительница Краснодара стала инвалидом после кесарева сечения в больнице. Из-за сложностей во время родов врачи удалили пациентке часть мозга. Теперь она может говорить лишь три слова и частично парализована на половину тела. Подробности сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Муж пострадавшей рассказал, что в январе 2022 года его супруга рожала третьего ребенка в больнице. В разговоре с акушером-гинекологом он услышал, что семья должна была предупредить специалистов о том, что у беременной женщины высокое положение голосовой щели. Медик также отметила, что были сложности с интубацией, которую удалось провести только с четвертой попытки и при помощи реаниматологов.

Через пять дней женщину с малышом выписали, но дома она почувствовала себя плохо и впала в кому. Муж позвонил в скорую помощь, которая привезла ее в больницу, там было решено провести хирургическое вмешательство. У пациентки случился инсульт.

Источник отмечает, что женщине сделали трепанацию черепа и удалили часть левого полушария мозга. Кроме того, ей также удалили матку.

«Был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — поделился супруг пациентки.

Мужчина рассказал, что у его жены частично парализована правая сторона тела, а сама она может говорить лишь три слова «здравствуйте», «да» и «нет». Но врачи говорят, что не причастны к данным осложнениям. Следственный комитет возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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