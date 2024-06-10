В российском городе ревнивец зарезал катаной знакомого бывшей жены

В Москве 41-летний местный житель из ревности катаной зарубил знакомого бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, ночью в проезде Шокальского москвич на почве ревности к бывшей жене нанес удар ножом 39-летнему мужчине. Пострадавший умер в больнице.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»).

Ранее мы писали, что в Москве 12-летнего ребенка убило током в ванной в день похорон дедушки.

Также сообщалось, что в Омске нетрезвые подростки открыли стрельбу по коляске с младенцем.