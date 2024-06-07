Пять ран от пуль: пьяные подростки открыли стрельбу по девушке с коляской в Омске

Жительница Омска заявила, что в нее и в коляску с ребенком стреляли нетрезвые подростки. О подробностях конфликта девушка рассказала порталу Om1.ru.

5 июня девушка вышла на прогулку с ребенком, который находился в коляске, из дома № 77 по 22-й Линии. У подъезда на лавочке в это время сидели подростки 16−17 лет и распивали спиртное.

Когда девушка вернулась домой, она хотела посидеть у подъезда. Но там все еще сидели подростки, которые никак не отреагировали на просьбу уступить место.

«На просьбу от меня и подруги уступить место началась агрессия. Один из молодых людей очень перепил, начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом», — рассказала омичка.

Разъяренный подросток перешел от угроз к действиям. Он начал стрелять девушке по ногам. Парень не попал в коляску, поскольку подруга потерпевшей вовремя ее отодвинула.

Девушка насчитала у себя пять ран от пуль, еще два пулевых отверстия она нашла в спинке коляски.

Похожий случай ранее произошел в Москве, где мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомата. Подробнее читайте здесь.