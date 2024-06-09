В Москве 12-летнего ребенка убило током в ванной в день похорон дедушки

В Москве 12-летний школьник погиб от удара током, когда захотел послушать музыку в телефоне, подключенном к зарядному устройству. Трагический несчастный случай произошел в Мещанском районе столицы.

По данным mk.ru, подросток зашел в душ и начал мыться, а затем взял мокрыми руками мобильный телефон, включенный в сеть. Мальчик получил удар током и скончался на месте.

По словам матери погибшего школьника, в этот момент она укладывала спать младшего ребенка. Во всей квартире внезапно погас свет.

«Я подумала, что вырубило пробки, пошла … в ванную комнату, начала стучаться, но сын не отвечал. Сразу поняла, что случилось что-то страшное», - рассказала изданию убитая горем мать.

Она также отметила, что они с мужем не смогли сами открыть запертую изнутри дверь и вызвали спасателей. Когда они приехали, ребенок был уже мертв, а в телефоне была огромная дыра от электрического разряда.

«Не знаю, как это все пережить, ведь в этот день мы попрощались с моим отцом, который умер после продолжительной болезни», - призналась женщина.

Ранее в Москве в подъезде дома нашли тело пенсионерки. Ее убило током, пока рабочие неподалеку устанавливали детскую площадку. 67-летняя хозяйка одной из квартир и случайно наступила на оголенный провод.