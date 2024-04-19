В российском городе ребенок сломал четыре позвонка, упав на скалодроме

В Санкт-Петербурге восьмилетний школьник отправился на скалодром в свой день рождения и оказался в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».

ЧП произошло накануне вечером в развлекательном парке, расположенном в торговом центре на улице Коллонтай. По предварительной информации, юный петербуржец неудачно упал во время покорения скалолазной стены.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса, где врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвонков — трех грудного отдела и одного поясничного. В настоящий момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы писали, что на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге поклонник сделал сальто и травмировал девушку.

Также стало известно, что в Калужской области отец с сыном избили ребенка лопатой и порезали ножом собаку.