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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 апреля 2024, 10:07
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«Что за чмо?»: парень сделал сальто и приземлился на голову девушке на концерте Гуфа в Екатеринбурге

На концерте Гуфа в Екатеринбурге фанат сделал сальто и травмировал девушку.
«Что за чмо?»: парень сделал сальто и приземлился на голову девушке на концерте Гуфа в Екатеринбурге

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Екатеринбурге на концерте Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) один из его фанатов сделал сальто со сцены и приземлился на голову девушке. У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.

Как пишет портал E1.ru, накануне Гуф выступал на концерте в одном из клубов Екатеринбурга. Внезапно один из фанатов, который был явно пьян, забрался на сцену, чтобы пожать руку рэперу. После он сделал сальто и приземлился в толпу, задев ногой девушку по лицу. Другие зрители не оценили акробатические способности парня и готовы были его побить.

Музыкант попросил не устраивать драку, но выходка молодого человека его вывела из себя.

В итоге пострадавшие попросили вывести парня с концерта.

Алексей кратко прокомментировал ситуацию: «Очень неудобно за такую ситуацию. Че за чмо?».

Ранее бывшая жена Гуфа Юлия Королева ответила подписчикам, критикующим ее из-за воспитания дочери. Подробнее читайте здесь.

Источник:E1.ru
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Гуф
концерт
фанаты