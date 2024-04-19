«Что за чмо?»: парень сделал сальто и приземлился на голову девушке на концерте Гуфа в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на концерте Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) один из его фанатов сделал сальто со сцены и приземлился на голову девушке. У пострадавшей подозревают сотрясение мозга.
Как пишет портал E1.ru, накануне Гуф выступал на концерте в одном из клубов Екатеринбурга. Внезапно один из фанатов, который был явно пьян, забрался на сцену, чтобы пожать руку рэперу. После он сделал сальто и приземлился в толпу, задев ногой девушку по лицу. Другие зрители не оценили акробатические способности парня и готовы были его побить.
Музыкант попросил не устраивать драку, но выходка молодого человека его вывела из себя.
В итоге пострадавшие попросили вывести парня с концерта.
Алексей кратко прокомментировал ситуацию: «Очень неудобно за такую ситуацию. Че за чмо?».
Ранее бывшая жена Гуфа Юлия Королева ответила подписчикам, критикующим ее из-за воспитания дочери. Подробнее читайте здесь.