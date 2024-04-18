Показалось, что натравил пса на куриц: отец с сыном порезали ножом собаку и избили ребенка лопатой

В Калужской области отец с сыном избили ребенка лопатой и изрезали пса. Они решили наказать обоих, подумав, что мальчик натравил собаку на куриц – тот уверяет, что наоборот хотел прогнать животное с чужого огорода.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Ворсино. Днем 9-летний ребенок шел от друга. За ним увязалась дворняга – собаку хорошо знали в селе.

В какой-то момент пес зашел в огород и стал гоняться за курицами. Мальчик хотел прогнать пса. Происходящее увидели хозяева: пожилой отец и его 44-летний сын.

Они начали наносить удары ребенку черенком от лопаты, пнули по животу, а отпустили только после того, как тот согласился принести им 10 куриц. В больнице у ребенка диагностировали сотрясение мозга, ушибы. Самочувствие ребенка плохое – его постоянно тошнит.

Изрезанного ножом пса забрали волонтеры, те передали ветеринарам. Собаке потребовалась операция.

Мать ребенка сообщила о возбуждении уголовного дела. Нападавшие были допрошены, после чего их отпустили.

Ранее сообщалось, что в Московской области женщина изрезала 66-летнюю пенсионерку ножом в лифте. Затем она попыталась выдать себя за жертву. В итоге обе оказались в реанимации.